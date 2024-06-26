Российские власти спрятали данные о самолетах своих авиакомпаний 26.06.2024, 16:31

К чему такая секретность?

Росавиация перестала публиковать данные о количестве самолетов в парках российских авиакомпаний, ведомство указывает только тип воздушного судна, которое эксплуатирует перевозчик, пишет РБК.

В прошлогодней версии «Реестра эксплуатантов и воздушных судов» была указана графа о типах и количестве самолетов, которая в текущей редакции документа отсутствует. Год назад там значились 116 российских компаний, осуществляющих коммерческие авиаперевозки, числилось 2228 самолетов и вертолетов.

Издание отмечает, что на сайте Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) публикуют поквартальные данные о количестве воздушных судов, которыми владеют перевозчики. В четвертом квартале 2022 года общий парк составлял 1902 воздушных судна, тогда как в показателях за 2023 год количество воздушных судов уменьшалось до 1793.

Как отмечает портал ATO.ru, по данным на первый квартал текущего года, российские авиакомпании владеют 1772 суднами. В ЕМИСС учитываются не только воздушные суда, которые используются для коммерческих авиаперевозок. Данные для этой базы предоставляет Росавиация.

«Отсутствие количества воздушных судов по каждой авиакомпании на публичном интернет-сайте агентства связано с необходимостью оптимизации публикуемой информации», — уточнили в Росавиации. Там добавили, что перечень количества воздушных судов доступен в реестре, а само ведомство проводит политику информационной открытости.

В середине мая старший вице-президент Utair Дмитрий Белоконь заявил «Коммерсанту», что российским авиакомпаниям становится все труднее поддерживать летную годность имеющихся самолетов из-за санкций и устаревания парка. Перевозчики нуждаются в новых лайнерах, но согласны и на подержанные.

По словам топ-менеджера, самостоятельно авиакомпании купить и завезти в страну никакие самолеты не могут. При этом утилизация флота уже находится на предельном уровне, а отечественных разработок придется ждать слишком долго — по меньшей мере до 2026 года. Белоконь призвал власти обратить внимание на проблему и оказать содействие в ее решении.

Среди прочего, Белоконь предложил завозить в Россию подержанные самолеты по примеру Ирана, «пока нет своих». По его мнению, только так можно поддерживать и разгонять спрос на авиаперевозки.

По данным Росстата, за первую половину 2023 года заводы сдали заказчикам лишь два гражданских самолета, а все программы собственного производства столкнулись с задержками. Выпуск лайнеров MC-21 не удается наладить из-за нехватки композитных деталей, которые раньше поставляла попавшая под санкции «дочка» «Росатома» Umatex, а слабым местом турбовинтового Ил-114-300 оказался двигатель ТВ7-117СТ. Он так и не прошел летные испытания и даже привел к крушению военно-транспортного самолета Ил-112В.

При этом программа развития авиатранспортной отрасли требует увеличить выпуск гражданских лайнеров в 46 раз. Несмотря на санкции и отсутствие доступа к западным технологиям, к 2026 году, по задумке чиновников правительства, в России должно выпускаться уже 120 гражданских самолетов, в 2028-м — 200, а в 2030-м — более 230.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com