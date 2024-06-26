закрыть
26 июня 2024, среда, 20:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Президент Кении отклонил вызвавший массовые протесты законопроект

2
  • 26.06.2024, 18:58
Президент Кении отклонил вызвавший массовые протесты законопроект
Уильям Руто

Протестующие добились отмены повышения налогов.

Президент Кении Уильям Руто отказался подписывать закон о бюджете, из-за которого в стране начались протесты. Заявление главы государства опубликовала газета Nation.

«Поразмыслив над обсуждением содержания законопроекта, я откажусь одобрить его», — заявил Руто.

По словам президента, недовольство граждан законопроектом стало причиной массовых протестов, которые привели «к гибели людей, уничтожению имущества и осквернению конституционных институтов».

Руто предложил принять дополнительные меры жесткой экономии. В частности, сокращение трат коснется президентской канцелярии — финансирование урежут на оперативные расходы, поездки, ремонт и закупку транспорта для администрации президента.

Кроме того, Руто призвал провести межсекторальное совещание по законопроекту со всеми заинтересованными сторонами. Переговоры должны состояться в течение следующих двух недель.

Законопроект о бюджете с поправками президента отправили в парламент, сообщает кенийская газета Star. Депутаты рассмотрят обновленный документ после каникул 23 июля.

Протесты в Кении начались на фоне предложения офиса президента внести поправки в закон о бюджете и повысить ряд налогов. В администрации Руто заявили, что повышение необходимо для наполнения государственной казны и сокращения зависимости от внешних заимствований.

Власти страны предложили ввести 16% НДС на хлеб, транспортировку сахара, мобильные и финансовые услуги. Законопроект предполагал акциз на растительное масло и налог 2,5% на автотранспорт.

На фоне рассмотрения документа в Кении начались митинги. 25 июня протестующие прорвали оцепление и вошли на территорию парламента в Найроби. В результате протестов погибли 13 человек, сотни пострадали. В стране действует режим ЧС.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пророчество Путина о самом себе
Пророчество Путина о самом себе Андрей Зубов
ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся
ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся Ирина Халип
Двуглавый орел ощипан
Двуглавый орел ощипан Александр Невзоров
Беларусь нужна НАТО
Беларусь нужна НАТО Андрей Санников