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В РФ 70 человек пострадали при сходе поезда с рельсов

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  • 26.06.2024, 20:49
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В РФ 70 человек пострадали при сходе поезда с рельсов

На место аварии направят три вертолета.

Число пострадавших при сходе поезда с рельсов в Коми составляет около 70 человек, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Такую же цифру приводит телеграм-канал Mash.

Источник «Интерфакса» сообщил о 50 пострадавших. «В основном у пострадавших диагностируются переломы, ушибы, порезы и черепно-мозговые травмы», — сказал собеседник агентства.

Власти и РЖД пока не называли число пострадавших. В РЖД сообщили, что, по предварительным данным, никто не погиб.

В минздраве Коми ТАСС сообщили, что на место аварии направят три вертолета с медицинскими работниками, один из бортов уже вылетел. Врачи скорой не могут добраться до места ЧП, так как в этом районе нет дороги.

Авария на перегоне Инта-1 — Угольный произошла вечером 26 июня. С рельсов сошли девять вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута — Новороссийск. Всего в поезде находились 232 пассажира. К месту ЧП направили два восстановительных поезда.

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