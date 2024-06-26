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Ничья в матче Словакии и Румынии вывела обе команды в плей-офф Евро

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  • 26.06.2024, 21:03
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Ничья в матче Словакии и Румынии вывела обе команды в плей-офф Евро

Украина сыграла вничью с Бельгией и покинула турнир.

Сборная Украины сыграла вничью с командой Бельгии в матче третьего тура группового этапа Евро-2024 и не вышла в плей-офф.

Встреча, которая прошла в Штутгарте, завершилась со счетом 0:0.

В параллельном матче в группе Е сборные Словакии и Румынии сыграли также вничью — 1:1.

У словаков гол забил Ондрей Дуда (24-я минута), у румын — Рэзван Марин (37, с пенальти).

В 1/8 финала Евро выходят команды, занявшие первое и второе места в своих группах, а также четыре лучшие команды из занявших третьи места. Все команды в итоге набрали по четыре очка и все решили дополнительные показатели (забитые и пропущенные голы). Румыния заняла первое место, Бельгия — второе, Словакия — третье, Украина — четвертое.

Победитель группы в 1/8 финала 2 июля в Мюнхене сыграют против третьей команды из квартета С или D (Словения/Нидерланды). Бельгия встретится с Францией 1 июня в Дюссельдорфе. Словакия 30 июня сыграет в Кельне с Испанией или в Гельзенкирхене с Англией.

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