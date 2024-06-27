Грузия отметила народными гуляниями победу своей сборной по футболу над Португалией 3 27.06.2024, 15:41

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Фото: Reuters

И выход в 1/8 чемпионата Европы.

Сборная Грузии одержала победу в последнем матче группового этапа чемпионата Европы, обыграв в среду, 26 июня, команду Португалии со счетом 2:0. Грузинских футболистов лично поздравила президент Саломе Зурабишвили, а фонд экс-премьера Иванишвили пообещал сборной премию в 30 млн лари. В самой Грузии до самого утра болельщики праздновали победу, пишет rfi.fr.

В среду вечером, 26 июня, на 2-й минуте открыл счет нападающий сборной Грузии Хвича Кварацхелия, во втором тайме Георгий (Жорж) Микаутадзе забил второй гол с пенальти. Таким образом, сборная Грузии, впервые принимающая участие в европейском первенстве, вышла в плей-офф турнира. В воскресенье, 30 июня, в Кельне она сыграет со сборной Испании.

Сборная Португалии — лидер группы, она выиграла оба предыдущих матча и досрочно обеспечила себе место в плей-офф турнира. Тогда как грузинская команда уступила в первом матче группового этапа сборной Турции (1:3), а затем сыграла вничью с Чехией (1:1). Для выхода в 1/8 финала ей нужна была только победа.

За историческим матчем на стадионе в немецком Гельзенкирхене следили, в частности, президент Саломе Зурабишвили и премьер Ираклий Кобахидзе. Как пишет Newsgeorgia, места главы правительства и президента находились в разных частях трибуны. После матча поздравляли игроков они тоже по отдельности.

После матча Зурабишвили активно делилась фотографиями и видео из Гельзенкирхена в социальных сетях.

Она поздравляла игроков сборной прямо у раздевалки, а затем присоединилась к празднованию грузинских фанатов на улице. Пресс-служба премьер-министра не показала кадры его поздравлений футболистов.

В самой Грузии всю ночь продолжались народные гуляния футбольных болельщиков, праздновавших победу своей сборной над Португалией.

В Тбилиси горожане провели «марш победы» от футбольного стадиона Михаила Месхи по всем центральным улицам столицы. В гуляниях участвовали женщины, дети и пожилые люди, сообщает телеканал Pirveli.

После выхода в плей-офф сборная Грузии должна получить премию в 30 млн лари (около $10,7 млн) от фонда «Карту» миллиардера и почетного председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. Такое обещание он сделал еще 24 апреля, в то время как игроки сборной выступили на стороне протестующих против закона об «иноагентах» и осудили насилие против демонстрантов.

Сборная Португалии занимает шестое место в мировом футбольном рейтинге, а Грузия — 74-е. Ранее сборные Грузии и Португалии встречались лишь однажды: 16 лет назад, в товарищеском матче 31 мая 2008 года. Тогда со счетом 2:0 победила Португалия.

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