США вывели в Норвежское море атомную подлодку и самолет «Судного дня» 2 27.06.2024, 17:00

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Сигнал для РФ.

23 июня в Норвежском море появился управляемый ракетный крейсер Военно-морских сил США USS Normandy, сопровождаемый атомной подлодкой USS Tennessee и самолетами P-8A Poseidon и E-6B Mercury.

Об этом в X сообщило Командование военно-морских сил США в Европе и Африке. Как отмечает Business Insider, появление баллистической подводной лодки говорит о редкой демонстрациии силы на фоне ядерных угроз РФ и отправке российской военно-морской флотилии на Кубу.

Подлодка USS Tennessee способна нести до 20 ядерных ракет Trident, а сопровождающий ее E-6B Mercury называют «самолетом Судного дня», поскольку он может передавать директивы Национального командования на атомные подводные лодки.

Член Федерации американских ученых Ханс Кристенсен говорит, что это свидетельствует о передовых операциях с атомными ракетными подводными лодками.

«Чего я не ожидал, так это того, что одна из них всплывет у берегов Норвегии в качестве прямого сигнала России», - написал он в X.

Отмечается, что намеренное раскрытие местоположения подлодок служит сигналом ядерного сдерживания и показывает Москве, что американские субмарины активны в близлежащих водах. Тем временем российские подлодки все активнее действуют в Атлантике и даже у берегов США.