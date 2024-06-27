США вывели в Норвежское море атомную подлодку и самолет «Судного дня»2
- 27.06.2024, 17:00
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Сигнал для РФ.
23 июня в Норвежском море появился управляемый ракетный крейсер Военно-морских сил США USS Normandy, сопровождаемый атомной подлодкой USS Tennessee и самолетами P-8A Poseidon и E-6B Mercury.
Об этом в X сообщило Командование военно-морских сил США в Европе и Африке. Как отмечает Business Insider, появление баллистической подводной лодки говорит о редкой демонстрациии силы на фоне ядерных угроз РФ и отправке российской военно-морской флотилии на Кубу.
Подлодка USS Tennessee способна нести до 20 ядерных ракет Trident, а сопровождающий ее E-6B Mercury называют «самолетом Судного дня», поскольку он может передавать директивы Национального командования на атомные подводные лодки.
Член Федерации американских ученых Ханс Кристенсен говорит, что это свидетельствует о передовых операциях с атомными ракетными подводными лодками.
«Чего я не ожидал, так это того, что одна из них всплывет у берегов Норвегии в качестве прямого сигнала России», - написал он в X.
Отмечается, что намеренное раскрытие местоположения подлодок служит сигналом ядерного сдерживания и показывает Москве, что американские субмарины активны в близлежащих водах. Тем временем российские подлодки все активнее действуют в Атлантике и даже у берегов США.
Multi-Domain Readiness in action 🚁🌊🔱 @USNavy 🇺🇸 guided-missile cruiser #USSNormandy (CG 60) and ballistic missile submarine #USSTennessee (SSBN 734) steam alongside in the #NorwegianSea while a P-8A Poseidon and E-6B Mercury fly overhead, June 23, 2024. pic.twitter.com/8Uttvmkny9— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) June 25, 2024