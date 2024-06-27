закрыть
27 июня 2024, четверг, 17:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

США вывели в Норвежское море атомную подлодку и самолет «Судного дня»

2
  • 27.06.2024, 17:00
  • 2,218
США вывели в Норвежское море атомную подлодку и самолет «Судного дня»

Сигнал для РФ.

23 июня в Норвежском море появился управляемый ракетный крейсер Военно-морских сил США USS Normandy, сопровождаемый атомной подлодкой USS Tennessee и самолетами P-8A Poseidon и E-6B Mercury.

Об этом в X сообщило Командование военно-морских сил США в Европе и Африке. Как отмечает Business Insider, появление баллистической подводной лодки говорит о редкой демонстрациии силы на фоне ядерных угроз РФ и отправке российской военно-морской флотилии на Кубу.

Подлодка USS Tennessee способна нести до 20 ядерных ракет Trident, а сопровождающий ее E-6B Mercury называют «самолетом Судного дня», поскольку он может передавать директивы Национального командования на атомные подводные лодки.

Член Федерации американских ученых Ханс Кристенсен говорит, что это свидетельствует о передовых операциях с атомными ракетными подводными лодками.

«Чего я не ожидал, так это того, что одна из них всплывет у берегов Норвегии в качестве прямого сигнала России», - написал он в X.

Отмечается, что намеренное раскрытие местоположения подлодок служит сигналом ядерного сдерживания и показывает Москве, что американские субмарины активны в близлежащих водах. Тем временем российские подлодки все активнее действуют в Атлантике и даже у берегов США.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Улететь и затаиться за рекой туманной
Улететь и затаиться за рекой туманной Владимир Халип
Китай перешел на крик в отношении Лукашенко
Китай перешел на крик в отношении Лукашенко Валерий Карбалевич
Пророчество Путина о самом себе
Пророчество Путина о самом себе Андрей Зубов
ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся
ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся Ирина Халип