Одна из крупнейших сырьевых отраслей РФ оказалась на грани финансового краха

Одна из крупнейших сырьевых отраслей РФ оказалась на грани финансового краха3
- 27.06.2024, 18:12
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Прибыль в секторе добычи угля обвалилась на 93% .
Российская угольная отрасль — одна из крупнейших сырьевых отраслей экономики, которая включает более 30 моногородов и 650 тысяч занятых (с учетом смежных предприятий), — на всех парах мчится к тяжелому кризису.
Как сообщил Росстат, в январе–апреле сальдированная прибыль в секторе «добычи угля» обвалилась на 93%, или почти в 15 раз. Меньше половины компаний отрасли завершили в плюсе первые четыре месяца 2024 года, хотя год назад таких было две трети, а их суммарный финансовый результат сократился второе — до 72 млрд рублей. Каждая вторая компания, согласно официальной статистике, стала убыточной (52,4%), при этом их совокупные потери за четыре месяца достигли 58 млрд рублей. В результате сальдированная прибыль угольщиков за январь–апрель составила лишь 14,3 млрд рублей — почти на 200 млрд меньше, чем за тот же период годом ранее.
Отрезанные санкциями от западных рынков, угольные компании стремительно теряют покупателей в странах, которые Кремль называет «дружественными». По итогам первого квартала экспорт российского угля просел на 13%, а в марте спад достигал 17%, подсчитали эксперты Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Газпромбанка. Ежемесячно угольщики потеряли около 3 млн тонн экспорта, а цены на российский уголь обвалились до 3-летнего минимума: $95 за тонну в портах Дальнего Востока (-6% с начала года), $72 за тонну в Тамани (-13% с начала года) и лишь $61 в портах Балтийского моря (-14%).
Индия, на которую приходится около трети российского угольного экспорта, за март–май сократила закупки на 22%, до 6,76 млн тонн, согласно подсчетам консалтинговой компании Bigmint. Также упал экспорт в Турцию, Южную Корею и Японию, отмечали эксперты ЦЦИ.
Угольная промышленность подходит к «тяжелому кризису», предупреждала в апреле комиссия Госсовета по энергетике. По ее оценкам, отрасль находится в состоянии кассового разрыва (когда поступающие платежи меньше, чем оттоки со счетов), а к концу года ее отрицательный денежный поток достигнет 450 млрд рублей.
Проблем угольным компаниям добавил Китай, указывают эксперты Института Гайдара: крупнейший покупатель российского сырья ввел импортные пошлины на уголь, которые не распространяются на других поставщиков — Индонезию и Австралию, входящие зону свободной торговли с КНР.
В то время как доходы угольщиков падают, затраты только растут, жаловался в апреле губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Себестоимость угля, по его словам, выросла на 30%, так как увеличились затраты на импортное оборудование, тарифы на железнодорожные перевозки, стоимость аренды вагонов, перевалки в портах, фрахта и страховки морских судов, а также расходы на обслуживание кредитов из-за резкого повышения ключевой ставки ЦБ.