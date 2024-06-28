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CNN: 67% зрителей присудили победу в дебатах Трампу

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  • 28.06.2024, 8:29
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CNN: 67% зрителей присудили победу в дебатах Трампу

Перед выборами в 2020 году в дебатах дважды побеждал Байден.

Две трети зрителей, следивших за первыми теледебатами в США, присудили победу в них экс-президенту США Дональду Трампу. Такие данные экспресс-опроса приводит телекомпания CNN.

67% считают, что дебаты выиграл Трамп, и лишь 33% высказали мнение, что победу одержал действующий президент США Джо Байден.

Газета New York Post напоминает, что перед президентскими выборами в 2020 году, по данным экспресс опросов CNN, в дебатах дважды побеждал Байден. После первых дебатов перевес был 60% к 28%, а после вторых - 53% к 39%.

В Атланте (штат Джорджия) 27 июня прошли первые в истории США теледебаты между действующим и бывшим президентами.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.

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