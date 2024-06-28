NYT: Демократы могут заменить Байдена другим кандидатом

NYT: Демократы могут заменить Байдена другим кандидатом3
- 28.06.2024, 9:31
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После неубедительного выступления на дебатах с Трампом.
После дебатов между президентом-демократом Джо Байденом и кандидатом-республиканцем Дональдом Трампом, в Демократической партии США заговорили о возможной смене Байдена на другого кандидата на президентских выборах.
Об этом пишет New York Times.
Журналисты издания выдвигают предположение, что главной проблемой было «неубедительное выступление Байдена».
В частности, насторожили его регулярные оговорки, слабый голос и неспособность внятно подать позицию его партии по ключевым вопросам, пишет издание со ссылкой на высокопоставленного представителя штаба Байдена.
«Партии существуют для того, чтобы побеждать. Человек, который был на сцене с Трампом, не может победить. Страх перед Трампом подавлял критику Байдена. Теперь этот же страх будет подпитывать призывы к его снятию как кандидата», - говорится в материале.
Напомним, 27 июня в США состоялись дебаты между Трампом и Байденом.
По данным CNN, 67% зрителей, следивших за первыми теледебатами в США, присудили победу в них экс-президенту США Дональду Трампу.