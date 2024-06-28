Минобороны РФ заявило о риске прямой войны с НАТО 7 28.06.2024, 12:34

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Из-за дронов в Черном море.

Министерство обороны Российской Федерации выразило обеспокоенность увеличением активности стратегических беспилотников США над Черным морем, заявив, что эти дроны используются для разведки и наведения высокоточного оружия, переданного Вооруженным силам Украины. Об этом 28 июня сообщает российское медиа The Moscow Times со ссылкой на оборонное ведомство страны-агрессора.

Согласно заявлению Минобороны РФ, возросшая активность беспилотников якобы указывает на усиливающуюся вовлеченность США и стран НАТО в войну на стороне Украины.

«Такие полеты кратно повышают вероятность инцидентов в воздушном пространстве с летательными аппаратами Воздушно-космических сил России, что увеличивает риск прямой конфронтации альянса с Российской Федерацией. Ответственность за это будут нести страны НАТО», — заявили в Минобороны России.

Сообщается, что министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил Генштабу Вооруженных сил РФ разработать предложения по оперативному реагированию на «провокации» США, связанные с пролетами беспилотников над акваторией Черного моря.

Как отмечают российские журналисты, на протяжении последних месяцев Министерство обороны РФ не сообщало о присутствии американских беспилотников над Черным морем. Однако 23 июня агентство «РИА Новости», ссылаясь на данные Flightradar24, сообщило, что во время ракетной атаки на Севастополь над Черным морем был зафиксирован полет американского разведывательного дрона RQ-4B Global Hawk. Согласно данным Минобороны РФ, удар по Севастополю был якобы нанесен дальнобойными американскими ракетами ATACMS, управляемыми специалистами США на основе разведывательных данных.

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