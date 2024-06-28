Во время дебатов с Трампом Байден упомянул Беларусь 3 28.06.2024, 13:03

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В каком контексте?

Во время больших дебатов в студии CNN экс-президент США Дональд Трамп и глава США Джо Байден затронули тему войны в Украине.

В своей речи Трамп заявил, что «Украина теряет очень много солдат на поле боя, забирает у США много средств» и что Россия побеждает в войне. Политик сказал, «что войны бы не было, если бы Путин уважал Байдена», и вновь напомнил о своем плане быстро закончить конфликт сразу после победы на выборах, «даже не заходя в Белый Дом».

При этом Трамп назвал недавние мирные предложения Путина «неприемлемыми для США». И допустил, что Россия захватит всю Украину.

В ответ на это Байден отметил, что «Россия на одной Украине не остановится» и что «война распространится на другие страны и даже на весь мир», упомянув при этом Беларусь.

« Путин не остановится там, когда захватит Украину. Что произойдет с Польшей, Беларусью, со странами НАТО? Надо понимать, на что он рассчитывает», — заявил в ходе дебатов президент США Джо Байден.

Потом Байден еще раз подчеркнул, что «в случае победы России та будет угрожать Беларуси».

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