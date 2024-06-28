Маск назвал дебаты «подготовкой к замене» Байдена 1 28.06.2024, 18:10

Бизнесмен также пошутил, что победу на дебатах одержали мемы.

Предвыборные дебаты стали подготовкой для смены президента США Джо Байдена, заявил американский бизнесмен Илон Маск.

Так Маск отреагировал на пост бизнесмена Дэвида Сакса в соцсети X (бывший Twitter), в котором тот комментирует прошедшие дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом.

«Наблюдать за тем, как комментаторы CNN вставляют нож в спину Байдену, на самом деле отвратительно. Никакой лояльности. Никакого раскаяния. Это просто отвратительно», — написал Сакс.

Маск, в свою очередь, ответил: «Они просто говорящие куклы. Это была подготовка к замене». После завершения дебатов бизнесмен пошутил, что победу на них одержали мемы.

Первые предвыборные дебаты Трампа и Байдена состоялись 27 июня в студии CNN в Атланте (штат Джорджия). 67% зрителей телеканала присудили победу в них республиканцу, 33% — демократу.

Формально Байден и Трамп еще не выдвинуты в качестве кандидатов от Демократической и Республиканской партий.

Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Ожидается, что Байден и Трамп станут главными кандидатами на этот пост. Результаты опроса Bloomberg News и Morning Consult показали, что 59% респондентов считают республиканца слишком опасным, а 82% называют 81-летнего демократа слишком старым.

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