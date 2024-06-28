Баффет пожертвовал на благотворительность $5,3 млрд 3 28.06.2024, 19:46

1,626

Нынешнее пожертвование стало крупнейшим за все годы.

Уоррен Баффет передал акции Berkshire Hathaway на сумму $5,3 млрд пяти благотворительным организациям. Как сообщает CNBC, для Баффета это стало крупнейшим ежегодным пожертвованием.

Баффет конвертировал 8674 акций Berkshire класса A (они дают право голоса) в более 13 млн акций класса B (они дают право на дивиденды), говорится в сообщении конгломерата. В общей сложности 9,93 млн акций были переданы в Фонд Билла и Мелинды Гейтс, а остальные — в Фонд Сьюзан Томпсон Баффет, названный в честь покойной первой жены инвестора, и три благотворительных фонда, возглавляемые его детьми — Говардом, Сьюзан и Питером Баффетами.

Теперь «Оракул из Омахи» владеет 207,96 тыс. акций Berkshire класса A и чуть менее 2,57 тыс. акций класса B на общую сумму около $130 млрд.

Уоррен Баффет делает ежегодные пожертвования в пять благотворительных организаций c 2006 года.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, 93-летний инвестор занимает десятое место в списке самых богатых людей мира с состоянием в $135 млрд.

В интервью Wall Street Journal Уоррен Баффет пояснил, что после его смерти состояние, которое он накопил, будет направлено в новый благотворительный фонд, которым будут управлять трое его детей. Инвестор пояснил, что средства фонда пойдут на помощь людям, которым не повезло так, как ему и его семье.

«В мире восемь миллиардов человек, и я и мои дети попали в самую счастливую сотую часть из 1% или что-то в этом роде. Есть много способов помочь людям», — сказал Баффет в интервью изданию.

В мае на ежегодном собрании Berkshire Баффет обсуждал с акционерами будущее компании, когда он больше не будет ею управлять. Миллиардер заявил, что передаст свои функции управления капиталом CEO Berkshire Hathaway Energy Грегу Абелю.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com