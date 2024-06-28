Foreign Affairs: Российские элиты верят в успех повторного вторжения в Украину через Беларусь 23 28.06.2024, 20:38

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Журналист Михаил Зыгарь поделился инсайдами от нескольких прокремлевских олигархов и бизнесменов.

Издание Foreign Affairs выпустило статью известного российского журналиста Михаила Зыгаря, который поделился инсайдами от нескольких прокремлевских олигархов и бизнесменов по поводу настроений их окружения касательно войны в Украине. Вот о чем сейчас мечтают российские элиты, пишет «Наша Нiва».

Источники в чиновничьей и деловой среде Кремля анонимно поделились с антивоенным журналистом Михаилом Зыгарем информацией о настроениях российских элит на фоне нынешнего состояния войны в Украине. Текст Зыгаря вышел в крупном западном издании Foreign Affairs.

Согласно источникам, многие представители элит, которые в начале войны были шокированы событиями и поэтому критиковали Путина, перестали сопротивляться и даже стали поддерживать политику Кремля. Причины у них разные: одни поверили в победу России на поле боя, другие признали бессмысленность протестов, а третьи посчитали, что западные страны ослабели и выдохнутся раньше России.

«Элита уже не дискутирует, стоит ли поддерживать Путина. Главный вопрос, который волнует сейчас многих — чем же закончится война. Часть из нас надеется, что достаточно лишь одного успешного крупного наступления, чтобы Путин успокоился. Есть и те, кто связывает конец войны с обязательным захватом Харькова или Киева. Но еще одна часть верит, что Путин пойдет дальше в Европу, чтобы парализовать НАТО. И это несмотря на возможную победу Трампа на выборах», — поделились несколько российских олигархов на условиях анонимности.

Они добавили, что сторонники дальнейшей эскалации убеждены в полной слабости Запада и в том, что НАТО не придет на помощь балтийским странам.

«По мнению российской элиты, наиболее вероятной целью будет Эстония или Латвия. Для этого сначала наша ФСБ дестабилизирует ситуацию в странах через российское меньшинство, которое попросит о «помощи» Кремля «из-за притеснений».

Тогда российские войска пересекут границу и возьмут под свой контроль города в восточной части обоих государств, такие, как, например, преимущественно русскоязычный эстонский город Нарва. Взяв Нарву, Путин проверит, действительно ли НАТО готово пойти на риск развязывания Третьей мировой войны. И произойдет это, скорее всего, еще до президентских выборов США, чтобы точно помешать Байдену переизбраться на новый срок», — считают некоторые олигархи.

По их оценкам и наблюдениям, свою роль во всем этом еще сыграет и Беларусь.

«Многие в Москве верят, что повторное наступление из Беларуси на украинскую столицу будет более успешным, чем в 2022 году, так как численность российской армии увеличилась, она сейчас лучше подготовлена и оборудована, а украинцы слишком устали и не смогут организовать эффективную оборону на еще одном направлении», — пишет Михаил Зыгарь со ссылкой на источники в российских элитах.

«Плохо быть изгоем-победителем, но еще хуже быть изгоем, который проиграл. Мы должны победить, потому что нам тогда не дадут жизни, а Россия развалится», — сказал один из опрошенных олигархов, который раньше критиковал войну, а потом смирился.

Напомним, что в начале года немецкое издание Bild получило доступ к секретному документу Бундесвера, в котором расписан сценарий полноценного российского вторжения в Европу в 2025 году, к нему сейчас готовится НАТО. В этом сценарии основная роль отведена Беларуси.

По сценарию, Россия этим летом может начать активно совершать кибератаки на системы НАТО и провоцировать беспорядки в странах Балтии с участием этнических россиян, что станет поводом для проведения в сентябре на территории Беларуси учений «Запад-2024» с участием 50 тысяч российских солдат.

На основании учений Россия, по сценарию, всю осень будет наращивать свой военный контингент и арсенал ракет в Беларуси у границ Литвы и Польши, одновременно делая то же самое и со стороны Калининграда.

Потом в декабре 2024-го в районе Сувалкского коридора Россия может спровоцировать «искусственный пограничный конфликт» и «беспорядки с многочисленными жертвами», как это было в 2021-м с нелегальными мигрантами.

Все это должно будет происходить в разгар избирательной кампании в США, если у страны еще не будет избранного лидера.

«Именно в тот момент Россия при помощи Беларуси может устроить в район Сувалкского коридора военное вторжение, подобное российским действиям в Украине в 2014 году», — пишет Bild, ссылаясь на секретный документ Бундесвера.

Ожидается, что в марте 2025 года Россия перебросит в Беларусь две дополнительные танковые дивизии и более 70 тысяч солдат. В ответ на это НАТО в мае перебросит к границам России и Беларуси 300-тысячный военный контингент, среди которого будет 30 тысяч солдат из Германии.

Далее, по сценарию, должен случиться «День X» (полномасштабное российское вторжение и война с НАТО), исход которого в документе остается открытым, отмечает Bild.

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