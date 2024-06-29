Байден признал, что проиграл дебаты с Трампом 1 29.06.2024, 8:06

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Политик рассказал, собирается ли выходить из президентской гонки.

Президент США Джо Байден признал, что не лучшим образом выступил на дебатах с Дональдом Трампом, но не планирует выходить из президентской гонки.

«Скажу очевидную вещь: я знаю, что уже не молод. Я знаю, что хожу не так легко, как раньше, не говорю так связно, как раньше, не веду дебаты так хорошо, как раньше, но я знаю то, что знаю. Я знаю, как говорить правду», - заявил президент США, выступая на мероприятии в Северной Каролине, передает Reuters.

Также он заявил, что нацелен на победу, в частности, в Северной Каролине.

«Я бы не баллотировался снова, если бы не верил всем сердцем и душой, что смогу выполнить эту работу. Ставки слишком высоки», – добавил Байден.

Напомним, 27 июня в США состоялись дебаты между Трампом и Байденом.

По данным CNN, 67% зрителей, следивших за первыми теледебатами в США, присудили победу в них экс-президенту США Дональду Трампу.

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