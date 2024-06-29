Белорусского хоккеиста впервые в истории выбрали под вторым номером на драфте НХЛ
- 29.06.2024, 8:54
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Артем Левшунов побил рекорд Руслана Салея.
В Лас-Вегасе назвали топ-32 новичков Национальной хоккейной лиги. Белорусского хоккеиста Артема Левшунова задрафтовал клуб «Чикаго Блэкхокс».
Драфт — ежегодная престижная процедура в НХЛ, где клубы лиги рекрутируют новичков. Под первым номером в этом году был выбран Маклин Селебрини, а вторым как раз и стал белорусский защитник Артем Левшунов, которому предсказывают хорошее будущее в лучшей хоккейной лиге мира.
Артем Левшунов — 18-летний уроженец Жлобина. С 2022 года он выступает в США. В последнем сезоне играл за «Мичиган Стэйт» из NCAA (главная студенческая лига США). Левшунов набрал 35 (9+26) очков в 38 матчах при показателе полезности +27. Защитник стал третьим бомбардиром своей команды.
«Чикаго» — шестикратный обладатель Кубка Стэнли. Последний трофей был завоеван в 2015 году. С 2020-го «ястребы» не попадали в плей-офф.
Артем превзошел рекорд Руслана Салея. В 1996 году «Анахайм Майти Дакс» задрафтовал белоруса общим девятым номером.