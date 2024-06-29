WSJ: Вена стала шпионским центром Путина в Европе 5 29.06.2024, 10:51

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В столице Австрии находятся кураторы диверсий в странах ЕС.

Вена превратилась в один из центров шпионской и оперативной деятельности российских спецслужб в европейских странах. Это утверждается в материале газеты The Wall Street Journal, основанном на утверждениях не названных по именам источников из спецслужб Австрии и чиновников западных стран.

Утверждается, что за последнее время численность российских граждан, работающих на государственные структуры, в Вене выросла и превысила 500. Около половины из них - дипломаты и менеджеры, однако вторая половина, убеждены в австрийских спецслужбах, по сути занимается шпионской деятельностью. Как утверждается, среди этих россиян есть и оперативники, которые курируют подготовку диверсий и убийств в странах ЕС.

Утверждается, что сотрудники российских диппредставительств и иных государственных учреждений работают в столице Австрии в более чем 40 зданиях.

Помимо прочего, австрийские спецслужбы подозревают, что российские агенты в Австрии занимаются отслеживанием логистики западной военной помощи Украине. Кроме того, Вена служит и как центр финансирования подрывной деятельности - утверждается, что работающие в Австрии под дипломатическим прикрытием сотрудники спецслужб развозят оттуда наличные по всей Европе. В частности, как утверждается в расследовании, именно работающие в Вене российские чиновники заплатили гонорар исполнителям убийства российского пилота Максима Кузьминова, который бежал в Украину вместе с вертолетом Ми-8. Он был убит в Испании, где жил по документам на чужое имя. Убийцы задержаны не были. Ранее сообщалось, что испанские спецслужбы предполагают, что это представители криминалитета, нанятые Москвой.

Ряд стран ЕС, в частности Чехия, предлагает ограничить поездки российских дипломатов по Евросоюзу, в частности чтобы избежать посещения сотрудниками дипмиссий в Австрии других стран ЕС. Пока решение не принято.

В МВД Австрии заявляют, что знают о внимании российских спецслужб к стране, но заверяют, что считают Австрию одной из самых безопасных стран, поскольку ее спецслужбы чрезвычайно эффективны. При этом издание отмечает, что де-факто шпионаж в Австрии преследуется по закону, только если направлен против самой Австрии. Она является нейтральным государством, в частности не входя в НАТО.

В материале упоминается еще о двух связанных с Веной и российскими шпионами делах - предполагаемой попыткой покушения на журналиста Христо Грозева, а также делом бывшего топ-менеджера Wirecard Яна Марсалека, который, как утверждается, работал на российскую разведку.

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