Z-военкор начал угрожать Кремлю повторением мятежа 6 29.06.2024, 11:20

4,594

За образец взят поход Пригожина на Москву.

В рядах российских оккупантов, воюющих против Украины, нарастает гнев на собственные власти.

Военный ВС РФ и популярный Z-блогер Егор Гузенко (Тринадцатый) публично пригрозил Москве восстанием и мятежом.

Дерзкую видеозапись он опубликовал на своем канале в Telegram вечером 28 июня, передает Диалог.UA.

Он пожаловался, что в Кремле никак не отреагировали на скандал по поводу «ям», где командиры ВС РФ удерживают сотни своих «провинившихся» солдат.

«По той истории, где ребят раненых содержат и делают из них «калеч полки»... Ситуация пока никак не пошатнулась. Такие заведения как работали по всему «дэнээру», так и работают. Как людей гнали как скот на фронт, так и гонят. Этих бедных донецких и луганских мобилизованных собирают и отправляют просто на убой… Отлавливают и заставляют воевать… А по телевизору пи**ят (лгут - ред.), что это какие-то неведомые контрактники, которых на самом деле нет. Ситуация подходит к точке кипения…Мобилизация в «Л/ДНР» началась гораздо раньше, чем в России. Я вам больше скажу, она началась до «СВО». И мобилизованные в «Л/ДНР» - это самая незащищенная категория из всех военнослужащих… К людям относятся, как к расходному материалу!" - возмущался российский оккупант.

Он открыто угрожает Москве мятежом военных, подобный тому, который год назад осуществил главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«То, что с нами сейчас вытворяют, может сыграть злую шутку… Пока мы, как Евгений Викторович (Пригожин - ред.), не сходим кое-куда, делов не будет», - сказал Тринадцатый.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com