Литовская таможня усилит проверки на границе с Беларусью
- 29.06.2024, 12:24
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Будут проводиться регулярные рейды.
Криминальная служба таможни Литвы и Литовская администрация транспортной безопасности будут проводить регулярные рейды на пограничных с Беларусью постах и детальные проверки. Причиной стала раскрытая новая схема обхода санкций, сообщается на сайте литовской таможни.
По версии литовской стороны, грузовые тягачи с полуприцепами зарегистрированных в Литве компаний выезжают в Беларусь и Россию для перевозки грузов, но так и не возвращаются. По такой схеме вывозят и люксовые автомобили.
«Замечено, что отдельные люди регистрируют на свое имя выезжающие транспортные средства, но затем не возвращаются в Литву», — констатирует таможня Литвы.
В связи с этим таможня Литвы напоминает, что статья 15 закона о международных санкциях предусматривает штраф от 50 до 100% стоимости товара и не менее 10 тысяч евро за такие нарушения санкций в отношении юридических лиц.
Первые рейды, проведенные на пунктах пропуска «Мядининкай» и «Шальчининкай» выявили такие нарушения, как отсутствие действующих удостоверений, вождение без использования или использование поддельной карты водителя и т.п.
Такие нарушения используются как инструмент для обхода санкций ЕС против России и Беларуси, помогая некоторым компаниям находить почву для незаконной деятельности.