В России решили не восстанавливать сгоревший «Крокус Сити Холл» 29.06.2024, 12:31

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Концертного зала там больше не будет.

Сгоревший в результате нападения террористов концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске восстанавливать не будут, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, строить новую площадку для выступлений вместо уничтоженной также не планируется. «Концертного зала там больше не будет», — подчеркнул он.

Ранее Воробьев говорил, что на месте «Крокус Сити Холла» разобьют сквер или зимний сад, который станет символом памяти и скорби по погибшим. Эта идея сейчас обсуждается с собственником. Концертный зал принадлежит владельцу группы компаний Crocus Group российскому миллиардеру Аразу Агаларову.

Также Воробьев заявлял, что концепция благоустройства для территории «Крокуса» уже подготовлена, и не исключал установки памятника на этом месте. Идею создания парковой зоны с мемориалом поддержали 57% жителей Москвы и области, 24% выступили за восстановление концертного зала, остальные затруднились с ответом, говорилось в результатах опроса, проведенного SuperJob.

Губернатор отмечал, что сроки реализации проекта пока не определены, но власти не хотят «откладывать это в долгий ящик». В Crocus Group заявили, что перед принятием окончательного решения нужно дождаться итогов экспертиз здания. До их завершения говорить о каких-либо вариантах преждевременно, добавили в компании.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Вооруженные боевики ворвались в комплекс перед концертом группы «Пикник» и открыли стрельбу по людям, после чего подожгли зал и беспрепятственно покинули здание.

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