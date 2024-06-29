Выборы президента в Иране: кто проходит во второй тур

Выборы президента в Иране: кто проходит во второй тур1
- 29.06.2024, 14:26
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Либеральный политик лидирует с 42,5% голосов.
В Иране прошел первый тур президентских выборов. На следующий этап проходят два кандидата - либерал Масуд Пезешкиян и консерватор Саид Джалили.
Об этом сообщает IRNA.
По предварительным результатам, Пезешкиян набрал 10,4 млн голосов (42,5%), а Джалили - 9,5 млн голосов (38,6%).
Всего обработано более 24,5 млн голосов по всей стране. Как отмечают государственные органы Ирана, была зафиксирована рекордно низкая явка.
Из избирательной гонки выбыли два других кандидата - консервативный спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф (он набрал 3,83 млн голосов) и бывший министр юстиции и внутренних дел Мостафа Пурмохаммади (за него проголосовали около 206 тысяч граждан Ирана).
Перед стартом первого тура выборов еще два кандидата отказались от участия.
Второй тур президентских выборов должен состояться в следующую пятницу, 5 июля.