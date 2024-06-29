Евро-2024: Швейцария победила итальянцев 3 29.06.2024, 21:02

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Италия сложила с себя титул чемпиона Европы по футболу.

Сегодня, 29 июня, сборная Швейцарии обыграла Италию в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2024.

Голы забили Ремо Фройлер и Рубен Варгас.

Таким образом, сборная Швейцарии вышла в четвертьфинал Евро-2024. Она сыграет с победителем пары Англия — Словакия. Итальянцы, в свою очередь, вылетели из турнира.

Эта победа стала первой в истории для швейцарской национальной команды в матчах плей-офф Евро в основное время. Отметим, что на Евро-2020 швейцарцы победили Францию в 1/8 финала в серии послематчевых пенальти (3:3 (5:4 по пен.)).

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