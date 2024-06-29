Bloomberg рассказал, кто может заменить Байдена на выборах в США 29.06.2024, 21:58

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Среди возможных кандидатур — два губернатора.

После неудачного выступления на дебатах президента США Джо Байдена многие спонсоры Демократической партии пришли к выводу, что единственной надеждой для победы над экс-президентом США Дональдом Трампом будет замена кандидата, передает Bloomberg.

По данным агентства, после дебатов спонсоры начали обмениваться «яростными электронными письмами», в которых пришли к выводу, что «единственной надеждой для демократов и других лиц, заинтересованных в предотвращении возвращения бывшего президента Дональда Трампа, будет уход Байдена».

Вернувшись в Вашингтон, демократы обсуждали имена тех, кто мог бы баллотироваться вместо Байдена, пишет Bloomberg. Среди упоминаемых политиков, которые могли бы стать альтернативой действующему президенту, — вице-президент Камала Харрис, губернаторы Калифорнии Гэвин Ньюсом и Мичигана Гретхен Уитмер.

«Никаких разговоров об этом вообще не ведется», — заявил 28 июня директор по коммуникациям предвыборного штаба Байдена Майкл Тайлер, отвечая на вопрос журналистов о том, рассмотрит ли президент возможность снять свою кандидатуру. Тайлер сказал, что Байден готов к повторным дебатам с Трампом 10 сентября.

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