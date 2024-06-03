В российском Новосибирске полыхает склад с горюче-смазочными материалами 2 3.06.2024, 8:35

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Столб дыма виден из всех концов города.

В российском Новосибирске произошел пожар на складе, где находились емкости с горюче-смазочными материалами.

Как пишут российские паблики, столб дыма виден из всех концов города.

В российском МЧС сообщили, что возгорание произошло на кровле здания, площадь пожара составляет 4,5 тыс. кв. м. На месте работают 55 специалистов и 16 единиц техники. Ранг пожара со второго номера повышен до третьего.