закрыть
3 июня 2024, понедельник, 11:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Президентом Мексики впервые станет женщина

  • 3.06.2024, 9:56
  • 2,098
Президентом Мексики впервые станет женщина
Клаудия Шейнбаум

Что о ней известно.

В Мексике кандидат от правящей партии Клаудия Шейнбаум победила на президентских выборах. Она становится первой женщиной, возглавившей страну.

Об этом свидетельствуют данные экспресс-выборки избирательного института INE, пишет New voice.

Так называемый экспресс-подсчет избирательного института оценивает результаты выборов на основе выборки, которая является репрезентативной для голосования по всей стране.

По данным INE, погрешность составляет +/-1,5%.

Бывшая мэр Мехико набрала около 58% голосов, согласно оценкам компании Enkoll.

Шейнбаум значительно опередила соперницу от оппозиции Хочитль Гальвес, которая набрала 29%.

Предвыборная гонка в стране сопровождалась высоким уровнем насилия — за всю электоральную кампанию убиты минимум 37 кандидатов на различные должности.

Что известно о Клаудии Шейнбаум

Шейнбаум — родилась в 1962 году Мехико. Мексиканская ученая и политик, мэр Мехико и специалист по охране окружающей среды. Одна из коллективных лауреатов Нобелевской премии мира 2007 года в качестве члена Межправительственной группы экспертов по изменению климата.

В 2018 году была избрана мэром Мехико.

Шейнбаум представляет партию Движение национального возрождения действующего президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин пошел в белорусскую школу
Путин пошел в белорусскую школу Ирина Халип
Доживет ли Российская Федерация до 2028 года?
Доживет ли Российская Федерация до 2028 года? Дмитрий Чернышев
Тайное укрытие с выходом в ад
Тайное укрытие с выходом в ад Владимир Халип
Украина ответила Путину
Украина ответила Путину Леонид Невзлин