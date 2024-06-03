Президентом Мексики впервые станет женщина 3.06.2024, 9:56

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Клаудия Шейнбаум

Что о ней известно.

В Мексике кандидат от правящей партии Клаудия Шейнбаум победила на президентских выборах. Она становится первой женщиной, возглавившей страну.

Об этом свидетельствуют данные экспресс-выборки избирательного института INE, пишет New voice.

Так называемый экспресс-подсчет избирательного института оценивает результаты выборов на основе выборки, которая является репрезентативной для голосования по всей стране.

По данным INE, погрешность составляет +/-1,5%.

Бывшая мэр Мехико набрала около 58% голосов, согласно оценкам компании Enkoll.

Шейнбаум значительно опередила соперницу от оппозиции Хочитль Гальвес, которая набрала 29%.

Предвыборная гонка в стране сопровождалась высоким уровнем насилия — за всю электоральную кампанию убиты минимум 37 кандидатов на различные должности.

Что известно о Клаудии Шейнбаум

Шейнбаум — родилась в 1962 году Мехико. Мексиканская ученая и политик, мэр Мехико и специалист по охране окружающей среды. Одна из коллективных лауреатов Нобелевской премии мира 2007 года в качестве члена Межправительственной группы экспертов по изменению климата.

В 2018 году была избрана мэром Мехико.

Шейнбаум представляет партию Движение национального возрождения действующего президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.