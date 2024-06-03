Президентом Мексики впервые станет женщина
- 3.06.2024, 9:56
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Что о ней известно.
В Мексике кандидат от правящей партии Клаудия Шейнбаум победила на президентских выборах. Она становится первой женщиной, возглавившей страну.
Об этом свидетельствуют данные экспресс-выборки избирательного института INE, пишет New voice.
Так называемый экспресс-подсчет избирательного института оценивает результаты выборов на основе выборки, которая является репрезентативной для голосования по всей стране.
По данным INE, погрешность составляет +/-1,5%.
Бывшая мэр Мехико набрала около 58% голосов, согласно оценкам компании Enkoll.
Шейнбаум значительно опередила соперницу от оппозиции Хочитль Гальвес, которая набрала 29%.
Предвыборная гонка в стране сопровождалась высоким уровнем насилия — за всю электоральную кампанию убиты минимум 37 кандидатов на различные должности.
Что известно о Клаудии Шейнбаум
Шейнбаум — родилась в 1962 году Мехико. Мексиканская ученая и политик, мэр Мехико и специалист по охране окружающей среды. Одна из коллективных лауреатов Нобелевской премии мира 2007 года в качестве члена Межправительственной группы экспертов по изменению климата.
В 2018 году была избрана мэром Мехико.
Шейнбаум представляет партию Движение национального возрождения действующего президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.