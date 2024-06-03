Задержан преподаватель БГУ 3.06.2024, 12:03

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Он подписал обращение преподавателей в 2020 году.

Силовики задержали преподавателя БГУ, видео с ним опубликовал провластный канал.

На видео мужчину заставили сказать, что он был подписан на «экстремистские каналы», обращался в бот проекта «Черная книга Беларуси».

«Медиазона» нашла страницу задержанного в соцсетях, там он подписан как Олег Насань. В 2020 году он подписал обращение преподавателей и сотрудников механико-математического факультета БГУ «Против лжи, насилия и беззакония».

По какой статье задержан Олег Насань и что с ним сейчас — неизвестно.