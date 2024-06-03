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Председатель парламента Грузии подписал закон об «иноагентах»

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  • 3.06.2024, 12:20
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Председатель парламента Грузии подписал закон об «иноагентах»

Правящая партия обошла вето президента.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон «О прозрачности иностранного влияния», который критики считают копией российского закона об иноагентах. Об этом он сообщил на брифинге в понедельник, передает «Эхо Кавказа».

Против законопроекта голосовала оппозиция, и выходили с протестными акциями ее сторонники. Документ был резко раскритикован странами Запада. Он был ветирован президентом страны Саломе Зурабишвили, она отказалась его подписать. Правящей партии «Грузинская мечта» удалось обойти вето президента.

Согласно новому закону, уже с августа СМИ и НКО, которые по данным 2023 года получали более 20 процента дохода из-за рубежа, должны начать регистрацию в качестве организаций, проводящих интересы иностранной силы. Под это требование попадают абсолютное большинство грузинских онлайн-СМИ и НКО, работающих преимущественно с западными фондами, отмечает «Эхо Кавказа».

Авторы настаивают, что документ не содержит репрессивных мер и предназначен для увеличения прозрачности организаций в некоммерческом секторе. Они заявляют, что закон повторяет нормы не из российского, а из американского законодательства.

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