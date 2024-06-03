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Замкомандующего белорусских ВВС: Мы готовы к действиям с ядерным оружием

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  • 3.06.2024, 13:18
  • 4,658
Замкомандующего белорусских ВВС: Мы готовы к действиям с ядерным оружием

И теоретически, и практически.

Заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Беларуси Леонид Давидович заявил о том, что военные Беларуси «теоретически и практически» готовы к «действиям с нестратегическим ядерным оружием».

Говоря о прошедших в конце мая совместных с Россией учениях ВВС и войск ПВО, Давидович сообщил, что за маневрами следили страны НАТО. По его словам, во время активной фазы учений в небе над Польшей и странами Балтии «постоянно висели несколько самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления собственной авиацией».

Напомним, режим Лукашенко проводит совместные с Россией ядерные учения. На фоне этих маневров белорусский диктатор сменил главу Генштаба.

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