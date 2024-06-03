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В Литву из Беларуси не пустили вагон с буквой Z

  • 3.06.2024, 13:52
  • 3,008
В Литву из Беларуси не пустили вагон с буквой Z

Третий раз за месяц.

Работники компании LTG Cargo при обследовании состава, который прибыл на КПП Кене из Беларуси, заметили на одном из вагонов букву Z.

По литовским законам, знак Z внесен в список запрещенных, поскольку он символизирует российскую агрессию против Украины. Поэтому передвижение техники и поездов с таким знаком по территории Литвы запрещено, сообщает Delfi.

После обследования вагон отцепили от состава и отправили назад в Беларусь. Таможенники отмечает, что с середины мая это уже третья попытка провоза вагона с буквой Z с территории Беларуси.

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