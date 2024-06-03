Призрак «Мутабора» гуляет по России 4 Андрей Окунь

3.06.2024, 14:01

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В этот раз не повезло Бузовой.

Случайно или по замыслу коллективного праведника в России выбрали новый объект порицания. В этот раз не повезло Ольге Бузовой, которая выступила на концерте ко Дню защиты детей в откровенном костюме.

Внешним видом артистки возмутились уже многие «патриотические» СМИ. Например, «Комсомольская правда» написала, что Бузова появилась в Уфе в «кожаных трусах садо-мазо». Возмутился и депутат парламента Башкортостана Рустем Ахмадинуров. Куда же без народных избранников. Он сказал:

«Ольга Бузова выступила в откровенном наряде. Сегодня День защиты детей. Там куча детишек. Она вообще в адеквате?!»

Да дети не понимают, что Бузова там в каком-то жутко откровенном наряде вышла. Они скорее подумают, что красивая тётя выступает в костюме супергероя, чем в наборе для БДСМ-вечеринок.

А вот взрослые наоборот видят то, что младшему поколению недоступно. Они и закладывают жуткий смысл во внешний вид певицы. По сути родители сейчас ругаются на Бузову не потому что она развращает детей, а потому что она злит их самих, выступает за невидимые моральные рамки, которые вдруг сковали общество.

Может, дети от таких озабоченно-обеспокоенных взрослых и узнаю́т, что Бузова оказывается выступала в трусах садо-мазо. Ничего позитивного эта охота на «ведьм разврата» обществу не даст. Просто очередное проявление самоцензуры на радость властям, я так считаю.

Андрей Окунь, Telegram