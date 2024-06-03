Foreign Affairs: Вывод российских войск из Азербайджана является признаком слабости РФ 1 3.06.2024, 17:09

2,754

Ворота в Иран и Ближний Восток закрываются.

Вывод российских войск из Азербайджана является признаком слабости РФ. Об этом говорится в материале Foreign Affairs.

Издание напоминает, что 17 апреля колонна российских танков и грузовиков прошла через ряд азербайджанских городов, покидая Нагорный Карабах, высокогорную территорию в центре Южного Кавказа, за которую Азербайджан и Армения воевали более трех десятилетий. С 2020 года там находились российские миротворцы. Теперь российский флаг, который развевался над военной базой региона, сняли.

«Несмотря на то, что это застало многих врасплох, уход России еще больше укрепил перестановку сил, которая началась в конце сентября 2023 года, когда Азербайджан захватил территорию и почти ночью заставил массово покинуть около 100 000 карабахских армян, в то время как российские войска стояли в стороне», - говорится в статье.

Авторы указывают, что Азербайджан, авторитарная страна, которая имеет общую границу с Россией на Каспийском море, стал мощным игроком со значительными ресурсами нефти и газа, сильной армией и прибыльными связями как с Россией, так и с Западом.

«Между тем две другие страны региона, Армения и Грузия, переживают собственные тектонические сдвиги. За несколько месяцев после захвата Азербайджаном Нагорного Карабаха Армения, традиционный союзник России, все решительнее повернулась к Западу», - пишет СМИ.