Израиль готов приостановить боевые действия на шесть недель 3.06.2024, 18:37

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Биньямин Нетаньяху

Для возвращения пленных.

Израиль готов приостановить боевые действия в секторе Газа на шесть недель, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

«Израиль может прекратить боевые действия на 42 дня, чтобы вернуть пленных. Но мы не можем остановить войну. Иран и все наши враги наблюдают за нами, желая увидеть, сдадимся ли мы», — цитирует Нетаньяху Channel 12.

Накануне советник премьер-министра по внешней политике Офир Фальк заявил, что Израиль принял предложение президента США Джо Байдена о прекращении огня в секторе Газа, хотя считает план американского президента несовершенным. По его словам, Израиль принял соглашение, но условия для полного прекращения огня не изменились. Они включат в себя полное освобождение всех заложников и уничтожение «террористической группировки ХАМАС».

В начале мая израильская армия начала наземную операцию в Рафахе. ЦАХАЛ заявила о нанесении «точечных ударов» по целям в восточной части города и уничтожении инфраструктуры и подземных тоннелей ХАМАСа.

Израильские власти объяснили необходимость операции в Рафахе тем, что именно там укрываются четыре из шести уцелевших батальонов ХАМАСа, а также содержатся израильские заложники, похищенные во время атаки группировки на Израиль 7 октября.