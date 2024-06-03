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Польша перенесла введение 200-метровой буферной зоны на границе с Беларусью

  • 3.06.2024, 19:53
Польша перенесла введение 200-метровой буферной зоны на границе с Беларусью

Она должна была появиться 4 июня.

Польша перенесла введение 200-метровой буферной зоны на границе с Беларусью. Она должна была появиться 4 июня. Однако польским властям потребовалось «еще немного времени», чтобы «посоветоваться с местными властями, национальным парком, общественными организациями». На эти консультации нужно «несколько дней», сказал глава Министерства внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк. По его словам, нововведение, которое предложили силовики, должно «максимально учитывать интересы местного населения, местных предпринимателей».

О том, что Польша возвращает 200-метровую буферную зону на границе с Беларусью, стало известно в конце мая. Она действовала на польско-белорусской границе в 2021-2022 годах. Ее ввели в момент обострения миграционного кризиса — доступ в такую зону посторонним лицам запрещен.

В последнее время количество попыток незаконного пересечения границы со стороны Беларуси стремительно растет. К тому же мигранты ведут себя в отношении польских военных и пограничников агрессивно, среди силовиков есть раненые. Власти Польши не сомневаются, что акции на границе спланированы. И не только в Минске. У абсолютного большинства задержанных мигрантов — российские визы.

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