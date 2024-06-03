C политзаключенной Полиной Шарендо-Панасюк нет связи уже 147 дней 3.06.2024, 21:06

Полина Шарендо-Панасюк

Мать двоих детей могли поместить в ШИЗО.

147 дней нет связи с политзаключенной Полиной Шарендо-Панасюк.

Можно сделать вывод, что она постоянно находится в ШИЗО или камере тюремного типа. Даже после перевода 19 мая из колонии для женщин-рецидивистов в Гомельский СИЗО, где условия для взаимоотношений более благоприятные, сообщений от Полины нет.

«В том видео Полина согласилась сказать несколько слов. Что из этого? Что она стала для них опаснее? Нет. Что это видео сработало и к ней относятся по-другому? Тоже нет. Связи с Полиной нет, писем тоже нет, прошло уже две недели. Полина обычно отвечала сразу», - сообщил «Радыё Рацыя» муж Полины Андрей Шарендо.

По словам Андрея, отсутствие общения с Полиной – это пытка не только для нее, но и для всей семьи.