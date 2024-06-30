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В Нижнем Новгороде после десятков взрывов вспыхнул мощный пожар

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  • 30.06.2024, 8:09
  • 12,588
В Нижнем Новгороде после десятков взрывов вспыхнул мощный пожар

Огонь быстро распространяется.

В городе Нижний Новгород (РФ) этой ночью, 30 июня, произошел сильный пожар на территории площадки по утилизации отходов. Местные жители сообщают о нескольких взрывах на этом объекте, расположенном на Московском шоссе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГУ МЧС России по Нижегородской области и РосСМИ.

Площадь пожара на складе составила около тысячи квадратных метров.

Над горящим объектом поднялся высокий столб дыма, который можно наблюдать за многие километры.

В местных пабликах сообщали, что горят цистерны с лакокрасочными материалами. Кроме того, пишет Shot, внутри горящих помещений вероятно размещены газовые баллоны.

Жительница Нижнего Новгорода рассказала журналистам местного издания «В городе N» о звуках, похожих на взрывы, которых она насчитала 7 мощных и около 40 более слабых.

Также в сети рассказывают, что огонь быстро распространялся, и пожарные прибыли на место не сразу после инцидента.

Между тем, местные МЧСники заявляют, что на момент прибытия пожарно-спасательного подразделения на горящую производственную площадку по утилизации отходов на Московском шоссе в районе Канавинского областного центра наблюдалось открытое горение емкостей.

«Пожарно-спасательные подразделения привлекаются по рангу пожара №2. Погибших и пострадавших нет», - говорится в сообщении.

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