Военный самолет Китая совершил подозрительную посадку в Москве 1 30.06.2024, 9:23

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Ранее Y-20 приземлялся в аэропорту Минска.

В субботу, 29 июня, в Москве совершил посадку военно-транспортный самолет Y-20 с бортовым номером 20248 ВВС Китая, передает dialog.ua.

Появления китайских военных самолетов, способных перевозить военные грузы, вызывает обеспокоенность в контексте российской войны против Украины.

О приземлении упомянутого борта в РФ сообщают интернет-порталы, отслеживающие передвижение авиации. Официально о целях визита данного самолета в Москву не сообщалось.

При этом стоит отметить, что на прошлой неделе самолет Y-20 ВВС Китая приземлялся в аэропорту Минска.

Тогда он доставил китайских военных, которые будут участвовать в параде ко Дню независимости Беларуси.

Ранее на Западе заявляли со ссылкой на разведку, что на сегодняшний день нет фактов, свидетельствовавших бы о прямых военных поставках Китая в РФ.

В то же время Пекин снабжает Москву товарами двойного назначения, которые используются в российской военной промышленности для производства вооружений.

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