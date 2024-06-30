Военный самолет Китая совершил подозрительную посадку в Москве

Военный самолет Китая совершил подозрительную посадку в Москве1
- 30.06.2024, 9:23
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Ранее Y-20 приземлялся в аэропорту Минска.
В субботу, 29 июня, в Москве совершил посадку военно-транспортный самолет Y-20 с бортовым номером 20248 ВВС Китая, передает dialog.ua.
Появления китайских военных самолетов, способных перевозить военные грузы, вызывает обеспокоенность в контексте российской войны против Украины.
О приземлении упомянутого борта в РФ сообщают интернет-порталы, отслеживающие передвижение авиации. Официально о целях визита данного самолета в Москву не сообщалось.
При этом стоит отметить, что на прошлой неделе самолет Y-20 ВВС Китая приземлялся в аэропорту Минска.
Тогда он доставил китайских военных, которые будут участвовать в параде ко Дню независимости Беларуси.
Ранее на Западе заявляли со ссылкой на разведку, что на сегодняшний день нет фактов, свидетельствовавших бы о прямых военных поставках Китая в РФ.
В то же время Пекин снабжает Москву товарами двойного назначения, которые используются в российской военной промышленности для производства вооружений.