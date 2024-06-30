ВСУ полностью уничтожили под Авдеевкой 2-й батальон армии РФ 3 30.06.2024, 11:48

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Из 350 солдат вышли только четыре.

Военные из 2-го мотострелкового батальона Вооруженных сил России записали видеообращение с мольбой о помощи. Они утверждают, что в боях под Авдеевкой их батальон был полностью разбит.

Видео 30 июня опубликовал российский Z-канал «ВДВ за Честность и Справедливость», передает Диалог.UA.

Оккупанты уверяют, что командование их намеренно ввело в заблуждение, отправляя на штурм позиций. Им пообещали, что местность зачищена от ВСУ, однако штурмовиков встретил очень плотный обстрел.

«Нас зашло примерно около 350 человек, вышло вот пока 4. За остальных мы не знаем. Есть несколько человек "300-х" (раненых - ред.), которых мы загрузили и отправили… Мы попадали под 155-е снаряды, под кассеты. До определенной точки дошли всего несколько людей. Все (остальные - ред.) остались в посадке. Нам сказали, что там никого нет, что там нет украинцев. В итоге оказалось, что полный поселок этих. Нас просто обманули! Нас просто послали на «мясо». Мы зашли, нас просто взяли в оцепление и разбили полностью, всех… Там валяется очень много «200-х» (погибших военных ВС РФ - ред.). Они по полгода там лежат. Их не эвакуируют вообще! И «300-е» там лежат без ног неделями», - сообщили российские военные.

Они утверждают, что командиры записали их в дезертиры и намерены отправить обратно на штурм, чтобы добить.

«Нас хотят отправить обратно. БК нет. По нам идет плотный огонь артиллерией. Ни поддержки, ничего нет. Мы просто идем туда на убой… Нас просто записали как «500-е» (отказники - ред.), потому что мы сами отошли. Сейчас нас просто отправляют на убой, обнулят», - заявили оккупанты.

Они утверждают, что командиры приказали им наступать по местности, которая пристреляна украинцами и в ВС РФ получила очень красноречивое название «дорога в ад».

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