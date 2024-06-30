Десятки дронов атаковали шесть регионов РФ
- 30.06.2024, 12:19
Российское Минобороны раскрыло подробности.
В ночь с 29 на 30 июня российские регионы подверглись масштабной атаке беспилотников. Об этом сообщило Министерство обороны России.
Как утверждает российское Минобороны, средствами ПВО было сбито:
15 БпЛА над территорией Курской области;
Губернатор области Алексей Смирнов заявил, что обломки украинского беспилотника самолетного типа упали в селе Гнилое Тимского района.
«Никто из жителей не пострадал», — отметил Смирнов.
9 БПЛА над территорией Липецкой области;
Глава региона Игорь Артамонов также подтвердил эту информацию и заявил, что жертв нет.
«Девять БпЛА были сбиты над промышленной зоной Липецка. На месте падения обломков сейчас продолжают работать сотрудники спецслужб. Жертв нет», — отметил Артамонов.
по четыре над Воронежской и Брянской областями;
по два БПЛА над территориями Орловской и Белгородской областей.
Об атаке беспилотников на Белгородщине ночью сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Два дрона-камикадзе атаковали многоквартирный дом в городе Грайвороне... Информация уточняется, поквартирный обход будет осуществлен в светлое время суток», — написал Гладков.
Местные российские паблики обнародовали фото последствий прилета по Брянской области.
«Под ударом оказалось село Сушаны Климовского района. По словам местных жителей, было несколько сбросов», — говорится в подписи к фото.
Генеральный штаб и Министерство обороны Украины пока не комментировало эту информацию.