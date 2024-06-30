Десятки дронов атаковали шесть регионов РФ 30.06.2024, 12:19

Российское Минобороны раскрыло подробности.

В ночь с 29 на 30 июня российские регионы подверглись масштабной атаке беспилотников. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Как утверждает российское Минобороны, средствами ПВО было сбито:

15 БпЛА над территорией Курской области;

Губернатор области Алексей Смирнов заявил, что обломки украинского беспилотника самолетного типа упали в селе Гнилое Тимского района.

«Никто из жителей не пострадал», — отметил Смирнов.

9 БПЛА над территорией Липецкой области;

Глава региона Игорь Артамонов также подтвердил эту информацию и заявил, что жертв нет.

«Девять БпЛА были сбиты над промышленной зоной Липецка. На месте падения обломков сейчас продолжают работать сотрудники спецслужб. Жертв нет», — отметил Артамонов.

по четыре над Воронежской и Брянской областями;

по два БПЛА над территориями Орловской и Белгородской областей.

Об атаке беспилотников на Белгородщине ночью сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Два дрона-камикадзе атаковали многоквартирный дом в городе Грайвороне... Информация уточняется, поквартирный обход будет осуществлен в светлое время суток», — написал Гладков.

Местные российские паблики обнародовали фото последствий прилета по Брянской области.

«Под ударом оказалось село Сушаны Климовского района. По словам местных жителей, было несколько сбросов», — говорится в подписи к фото.

Генеральный штаб и Министерство обороны Украины пока не комментировало эту информацию.

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