Лукашенко поставил под угрозу китайский транзит Алексей Мазартов, «Белорусы и рынок»

30.06.2024, 13:12

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Диктатор не способен договариваться.

Атаки мигрантов на польские границы угрожают отношениям Беларуси и Китая. Во время визита в Пекин польский президент Анджей Дуда намекнул, что Варшава может закрыть не только оставшиеся два погранперехода на белорусской границе, но и перекрыть железнодорожный транзит через белорусскую территорию.

Еще недавно Польша собиралась открыть дополнительный пункт пропуска на белорусской границе. Но буквально через пару дней после того, как министр иностранных дел Польши об этом заявил, польский военный был убит нелегальным мигрантом, который пытался прорваться в Польшу со стороны Беларуси. Польские власти потребовали выдачи преступника, белорусский МИД в ответ сказал, что Польша сама во всем виновата.

А потом польский президент Анджей Дуда пошел еще дальше. На встрече с Си Цзиньпином недвусмысленно намекнул на возможность полной блокады белорусско-польской границы. В том числе остановки железнодорожного транзита. И попросил Пекин повлиять на белорусские власти.

«И таким образом мы можем видеть эскалацию этих действий против Польши, что в значительной степени также приводит к тому, что наше общество становится более жестким в отношении вопроса границы, а также ее пересечения — что очевидно. И это, очевидно, имеет последствия, в том числе и в отношении возможности осуществления движения на границе в целом», — сказал Дуда.

Если что-то способно повлиять на Китай, чтобы Китай захотел повлиять на белорусские власти, то это как раз угроза остановки железнодорожного транзита. Китайский экспорт в Европу прекращение транзита через Беларусь переживет. Но ему это не понравится.

Хотя через белорусскую территорию проходит всего 4% китайского экспорта в Европу, у этого маршрута есть важные преимущества. Возить грузы через Беларусь дороже, но зато быстрее и надежнее.

Если морем, через Суэцкий канал, груз от Китая до Европы плывет за 15-20 дней, то путь по железной дороге занимает от пяти до семи. За 21 год по этому маршруту перевезли 600 тысяч контейнеров на 40 млрд долларов. В 2022 году объем транзита упал до 400 тыс. контейнеров. В 2023 году перевозки снизились еще примерно в полтора раза.

Но в конце прошлого года ситуация начала меняться. Из-за атак хуситов в Красном море возить грузы через Суэцкий канал стало не очень безопасно. В первом квартале перевозки по этому маршруту упали на 55%. Стоимость фрахта на линии Китай-Европа выросла на 39%.

Зато перевозки по железной дороге начали расти. За первый квартал этого года они выросли в полтора раза.

И, конечно, белорусские власти не в том положении, чтобы огорчать китайского союзника. Дешевые удобрения и транзит — это все, чем Беларусь может заинтересовать Китай. Не будет транзита, останутся только удобрения.

Тот же Великий камень только для Беларуси – зона высоких технологий. Для Китая это логистический хаб по перевалке своих товаров в Европу. Если Европа закроется, то Китаю Великий камень будет не нужен.

Но Великий камень будет не самой важной потерей. В 21 году за счет экспорта транспортных услуг Беларусь получила 4,3 млрд долларов. В 2022 году он упал до 3,7 млрд. В 2023 году грузооборот был на треть ниже уровня 2021 года. Но в любом случае, речь идет о миллиардах долларов.

То есть с точки зрения благополучия белорусской экономики надо как-то договариваться. Но не похоже, чтобы в отношениях с соседями белорусские власти руководствовались экономическими соображениями.

Алексей Мазартов, «Белорусы и рынок»

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