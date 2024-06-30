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В Москву прилетел скандальный рэпер Канье Уэст

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  • 30.06.2024, 14:46
  • 2,046
В Москву прилетел скандальный рэпер Канье Уэст
Канье Уэст
Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Названа цель визита.

Рэпер Канье Уэст приехал в Москву на день рождения российского модельера Гоши Рубчинского, которому исполнилось 40 лет, сообщают российские СМИ

«Вчера Рубчинскому исполнилось 40 лет, визит Канье может быть связан с днем рождения друга», — пишет издание.

Российский модельер Гоша Рубчинский возглавляет отдел дизайна компании Yeezy, которой владеет Канье Уэст.

В мае некоторые СМИ писали, что Уэст выступит в «Лужниках» 8 июня, однако представители концертной площадки опровергли эту информацию.

Уэст в последнее время попал в ряд скандалов: в частности, он восхвалял Гитлера и опубликовал в твиттере пост с графическим символом, сочетающим свастику и звезду Давида.

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