В Москву прилетел скандальный рэпер Канье Уэст

В Москву прилетел скандальный рэпер Канье Уэст2
- 30.06.2024, 14:46
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Названа цель визита.
Рэпер Канье Уэст приехал в Москву на день рождения российского модельера Гоши Рубчинского, которому исполнилось 40 лет, сообщают российские СМИ
«Вчера Рубчинскому исполнилось 40 лет, визит Канье может быть связан с днем рождения друга», — пишет издание.
Российский модельер Гоша Рубчинский возглавляет отдел дизайна компании Yeezy, которой владеет Канье Уэст.
В мае некоторые СМИ писали, что Уэст выступит в «Лужниках» 8 июня, однако представители концертной площадки опровергли эту информацию.
Уэст в последнее время попал в ряд скандалов: в частности, он восхвалял Гитлера и опубликовал в твиттере пост с графическим символом, сочетающим свастику и звезду Давида.