Раскрыта тайна крупнейшей сокровищницы редких алмазов на Земле 5 30.06.2024, 15:25

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Стало известно, как она возникла.

Рудник Аргайл является самым крупным хранилищем необработанных розовых алмазов из всех известных подобных мест на Земле. В отличие от голубых и желтых алмазов, розовые алмазы приобретают свой цвет в результате геологических процессов, которые искажают их кристаллическую структуру. Этот вид драгоценных камней очень редкий и в обработанном виде может стоить до 2 млн долларов за 1 карат, что равно примерно 0,2 грамма. Где же находится эта крупнейшая сокровищница розовых алмазов и как она возникла? Об этом пишет Live Science.

Рудник Аргайл находится на северо-востоке Западной Австралии и до 2020 года в течение 37 лет здесь добыли 90% всех розовых алмазов на Земле. Но 4 года назад рудник был закрыт из-за неблагоприятных экономических условий. За все время в руднике было добыто более 865 млн каратов или 191 тонну необработанных алмазов. Среди них кроме розовых были белые, голубые, фиолетовые и красные алмазы.

Формация Аргайл является необычным место для добычи алмазов, ведь она расположена на краю Австралии, а не посередине континента, где обычно появляются драгоценные камни. К тому же обычно алмазы находят в кимберлитовых породах, но формация Аргайл представляет собой тип вулканической породы под названием оливин-лампроит.

Долгие годы геологи считали, что возраст месторождения алмазов Аргайл составляет от 1,1 до 1,2 млрд лет. Но ученые представили в журнале Nature Communications свое исследование, в котором они показали, что алмазам в этом руднике 1,3 млрд лет. Ученые предполагают, что происхождение формации Аргайл связано с распадом древнего суперконтинента Нена. Именно это исследование позволило выяснить как образовались розовые алмазы и почему они имеют такой цвет.

Розовые алмазы возникают в результате сочетания особых температур и давления, которые появляются при столкновении тектонических плит. Сила этих столкновений может исказить кристаллическую решетку уже существующих алмазов таким образом, что они получают именно розовый цвет, считают ученые.

Суперконтинент Нена был создан, когда две части земной коры столкнулись друг с другом примерно 1,8 млрд лет назад. В том месте, где произошло столкновение, как считают ученые, и находится формация Аргайл. Авторы исследования пришли к выводу, что столкновение привело к появлению розовых алмазов в этом месторождении. Но в то время эти алмазы находились глубоко в недрах планеты. Примерно, через 500 млн лет, когда суперконтинент Нена начал распадаться на части, тектонические плиты расходились и горные породы с алмазами внутри поднялись ближе к поверхности планеты.

Хотя месторождение Аргайл и считается уникальной сокровищницей редких цветных алмазов, некоторые ученые предполагают, что такое же хранилище драгоценных камней может скрываться где-то еще.

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