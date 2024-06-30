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ВСУ разгромили базу российских «казаков» в Первомайске

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  • 30.06.2024, 17:56
  • 2,222
ВСУ разгромили базу российских «казаков» в Первомайске

В 30 километрах от линии боевого соприкосновения.

Силы обороны Украины нанесли удары по военной базе ВС РФ в Первомайске, что на Луганщине.

Момент атаки успел снять на видео очевидец. Об этом сообщает «Диалог» со ссылкой на OSINT-экспертов «КіберБорошно».

С помощью видео эксперты смогли идентифицировать место украинского удара. Выяснилось, что под атаку попало здание у местной городской администрации, которое россияне уже давно используют в качестве военной цели.

На фоне этой базы ранее фотографировались «казаки» ВС РФ. В кадр попала и военная техника. Последствия удара уточняются.

Судя по видео, здание получило критические повреждения. В близлежащих домах вылетели окна и двери из-за взрывной волны.

Отметим, что Первомайск находится примерно в 30 км от линии боевого соприкосновения. Какое именно оружие использовалось для нанесения удара, пока неизвестно.

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