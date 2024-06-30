ВСУ разгромили базу российских «казаков» в Первомайске

ВСУ разгромили базу российских «казаков» в Первомайске2
- 30.06.2024, 17:56
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В 30 километрах от линии боевого соприкосновения.
Силы обороны Украины нанесли удары по военной базе ВС РФ в Первомайске, что на Луганщине.
Момент атаки успел снять на видео очевидец. Об этом сообщает «Диалог» со ссылкой на OSINT-экспертов «КіберБорошно».
С помощью видео эксперты смогли идентифицировать место украинского удара. Выяснилось, что под атаку попало здание у местной городской администрации, которое россияне уже давно используют в качестве военной цели.
Сегодня утром противник нанёс ракетный удар Химарсом по расположению наших мальчиков в трусиках в Луганске.— Кокошенков (@kokoshenkov1) June 30, 2024
Очень весёлый рингтон у автора видео в тему pic.twitter.com/BVMgsrYbZv
На фоне этой базы ранее фотографировались «казаки» ВС РФ. В кадр попала и военная техника. Последствия удара уточняются.
Судя по видео, здание получило критические повреждения. В близлежащих домах вылетели окна и двери из-за взрывной волны.
Отметим, что Первомайск находится примерно в 30 км от линии боевого соприкосновения. Какое именно оружие использовалось для нанесения удара, пока неизвестно.