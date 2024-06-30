«США, Япония и Южная Корея создали «азиатскую версию НАТО»2
- 30.06.2024, 18:24
В Северной Корее нервно отреагировали.
На этой неделе, в четверг, стартовали масштабные совместные военные маневры под кодовым названием «Freedom Edge», в которых принимают участие Южная Корея, Япония и США. В рамках учений задействованы военно-морские силы, включая эсминцы и истребители, а также атомный авианосец США «Теодор Рузвельт». Цель учений — повышение готовности к защите от ракетных, подводных и воздушных угроз, сообщает агентство Reuters.
Маневры были спланированы как ответ на растущую напряженность в регионе, вызванную испытаниями вооружений со стороны Северной Кореи, и направлены на усиление военного взаимодействия между странами-участницами.
КНДР раскритиковала совместные военные учения Южной Кореи, Японии и США, проведенные в этом месяце, заявив, что это показатель, что отношения между тремя странами переросли в «азиатскую версию НАТО».
«Пхеньян не будет игнорировать укрепление военного блока во главе с США и их союзниками и защитит региональный мир агрессивным и подавляющим ответом, говорится в заявлении министерства иностранных дел Северной Кореи», - сообщает информационное агентство KCNA.