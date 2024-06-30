Прорыв армии РФ на Харьковщине: Зеленский назвал главные причины 5 30.06.2024, 19:16

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И раскрыл замысел врага.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одной из причин прорыва войск России на Харьковщине было отсутствие возможности наносить удары по скоплениям оккупантов на территории РФ. По словам главы государства, Силы обороны могли ударить только из РСЗО HIMARS, на что потребовалось официальное разрешение США.

Соответствующее заявление Зеленский сделал 30 июня в интервью колумнистке американской газеты The Philadelphia Inquirer Труди Рубин, опубликованном Офисом президента. В частности, он отметил, что разрешение США бить предоставленным оружием по РФ имеет положительные результаты, но оно нужно было раньше, пишет obozrevatel.com.

«Есть и минусы в том, что прорыв произошел в Харьковском направлении. Конечно, у них были скопления те или иные на территории России вдоль границы, они знали, что мы не будем бить по ним, потому что не имеем права, и если честно, мы никогда не использовали (западное оружие по РФ. – Ред.)», – сказал Зеленский.

Он добавил, что на момент прорыва РФ в Харьковской области Украина имела значительный дефициит боеприпасов.

«А чем мы могли бить? Дальнобойный артиллерийский снаряд, который в этот момент у нас был в большом дефиците в последние полтора года, у нас был не больше 20 километров. А о снарядах с дальнобойностью свыше 40 км, если честно, мы о них даже забыли. Поэтому мы могли использовать только «Хаймарсы» из имеющейся техники, и на это нам нужен был акцепт от США», – рассказал президент.

По словам главы государства, Киеву удалось договориться о возможности использовать соответствующую технику в Харьковском регионе и севернее Харькова.

«Почему? Потому что понятно, что Россия растягивает наши войска от Донбасса, от востока Украины на восток в Харьковский регион, а затем на север – понятно, чтобы полностью растянуть наши войска и чтобы мы использовали еще дополнительные резервы. Им нужно если не прорыв, то сделать вид того, что будет прорыв. Как в Сумской области, когда ДРГшники заходили, даже устанавливали в каких-то пограничных селах российский флаг для дезинформации, просто для того, чтобы он был», – сказал президент.

Зеленский добавил, что украинские защитники неоднократно сбивали такие российские флаги. А сегодня, примерно в семь утра, он получил доклад от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского с отдельными фото, судя по чему украинские военные «вдоль границы кое-что, какое-то оружие, находили».

«То есть понятно, что некоторое оружие мы можем сегодня использовать, но безусловно, все понимают, что самая большая проблема с КАБами и ракетами на сегодня. КАБы они применяют по всей лестнице. И здесь мы говорим о Харькове. Безусловно, им очень сложно, но также на Донбассе, тот же Покровск, Торецк, все это направление оно также там задействовано КАбы, и это тысячи ежемесячно», – рассказал глава украинского государства.

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