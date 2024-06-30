В Китае раздался мощный взрыв после падения орбитальной ракеты

В Китае раздался мощный взрыв после падения орбитальной ракеты4
- 30.06.2024, 20:20
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Ступень ракеты-носителя упала недалеко от жилого квартала.
В провинции Хэнань в Китае упала ступень ракеты-носителя Tianlong-3. Об этом сообщила компания-разработчик ракеты Beijing Tianbing Technology Co после появления видео в соцсетях.
Космическая компания в это воскресенье проводила испытания носителя. Во время тестов ракета неожиданно взлетела с пусковой площадки и отправилась в неизвестном направлении.
По данным разработчика, первая ступень Tianlong-3 нормально воспламенилась во время горячих испытаний, но затем отделилась от испытательного стенда из‑за структурных неполадок.
Позже части ракеты упали на холме в черте города Гуньи, где насчитывается около 800 тыс. жителей. Осколки разбросало в «безопасной зоне», они вызвали пожар, пламя удалось потушить, отметили в Бюро по управлению чрезвычайными ситуациями региона.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших.