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В Китае раздался мощный взрыв после падения орбитальной ракеты

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  • 30.06.2024, 20:20
  • 3,586
В Китае раздался мощный взрыв после падения орбитальной ракеты

Ступень ракеты-носителя упала недалеко от жилого квартала.

В провинции Хэнань в Китае упала ступень ракеты-носителя Tianlong-3. Об этом сообщила компания-разработчик ракеты Beijing Tianbing Technology Co после появления видео в соцсетях.

Космическая компания в это воскресенье проводила испытания носителя. Во время тестов ракета неожиданно взлетела с пусковой площадки и отправилась в неизвестном направлении.

По данным разработчика, первая ступень Tianlong-3 нормально воспламенилась во время горячих испытаний, но затем отделилась от испытательного стенда из‑за структурных неполадок.

Позже части ракеты упали на холме в черте города Гуньи, где насчитывается около 800 тыс. жителей. Осколки разбросало в «безопасной зоне», они вызвали пожар, пламя удалось потушить, отметили в Бюро по управлению чрезвычайными ситуациями региона.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

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