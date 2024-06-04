Мужчина забросал «коктейлями Молотова» храм Дмитрия Донского в Тюмени 4.06.2024, 4:59

После поджога мужчина скрылся на велосипеде.

В Тюмени неизвестный мужчина бросил несколько «коктейлей Молотова» в храм «Во имя святого благоверного князя Дмитрия Донского», сообщают портал «Тюмень онлайн» и «Комсомольская правда — Тюмень».

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как мужчина достает из пакета бутылки с зажигательной смесью и кидает их в дверь храма, начинается пожар. Потом мужчина садится на велосипед и уезжает.

В пресс-службе управления МЧС по Тюменской области сообщили «Тюмень онлайн», что очевидцы успели потушить возгорание до прибытия пожарных.

Попытка поджога произошла около 20:40 по местному времени. «В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление личности и задержание мужчины», — заявили в пресс-службе регионального управления МВД.