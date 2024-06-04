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Латвийский производитель таблеток «от нервов» заявил об уходе из Беларуси

  • 4.06.2024, 12:33
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Латвийский производитель таблеток «от нервов» заявил об уходе из Беларуси

Компания переориентируется на западный рынок.

Латвийский производитель лекарств АО «Olainfarm» планирует уйти с рынка России и Беларуси, цитирует Латвийское радио председателя правления предприятия Яниса Букса.

Из самых известных препаратов компании, которые можно купить в белорусских аптеках — «Адаптол» (помогает при невротических расстройствах), «Нейромедин» (используется при заболеваниях нервной системы), «Фурасол» (при инфекциях).

По словам Букса, рынки России и Беларуси для компании устарели. Сейчас «Olainfarm» разрабатывает новый портфель лекарств, с которым могла бы выйти на западный рынок и полностью покинуть рынки стран, которые прямо или косвенно участвуют в войне в Украине.

Создание обновлённого портфеля лекарств занимает как минимум четыре-шесть лет.

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