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В российском Белгороде детей не пустили в укрытие во время ракетной угрозы

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  • 4.06.2024, 14:53
В российском Белгороде детей не пустили в укрытие во время ракетной угрозы

Старшая по дому закрыла двери.

Жители одного из многоквартирных домов в российском Белгороде не пустили в подъезд детей, пытавшихся укрыться от ракетной угрозы.

Об этом рассказали в Telegram-канале ЧТД, опубликовав соответствующее видео.

Как оказалось, несмотря на случаи падения на город обломков ракет, перехваченных российской ПВО на подлете к военным и стратегическим объектам, «глубинный народ» так и не отказался от своей давней традиции бросать оказавшихся в беде сограждан на произвол судьбы.

«Дети играли во дворе на улице Шаландина, когда зазвучала тревога. Ребята хотели забежать укрыться от обстрела в подъезд, но старшая по дому им отказала. И посоветовала бежать в панике искать себе другое укрытие. Взрослые за детей даже не заступились», — говорится в комментарии к обнародованным кадрам.

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