Двух белорусов с беспилотниками и радиостанциями задержали возле литовской границы 1 4.06.2024, 16:33

При осмотре их домов нашли мастерскую для кустарного изготовления дронов.

Ночью 3 июня белорусские пограничники в Гродненском районе, в 500 метрах от границы с Литвой, задержали двух белорусов на машине, которые везли нелегальные беспилотники с пультами управления и другие предметы.

Выяснилось, что один из задержанных был ранее судим за незаконную предпринимательскую деятельность: мужчина нелегально производил беспилотники. Второй неоднократно привлекался к ответственности за нарушение законодательства о госгранице.

При осмотре их домов нашли мастерскую для кустарного изготовления дронов, в которой были пять радиостанций, ноутбуки, различные микросхемы, гарнитуры, антенны, GPS-трекеры, аккумуляторы к беспилотникам и зарядные устройства, а также предмет, похожий на пневматический пистолет.

Найденные предметы изъяли, начат административный процесс за попытку незаконного пересечения границы и нарушение пограничного режима.