Австралия объявила о расширении набора в армию за счет других стран 4.06.2024, 18:11

Из-за недостатка военного персонала.

Правительство Австралии объявило, что расширяет набор в армию за счет призыва граждан из других стран из-за недостатка военного персонала, сообщил The Washington Post со ссылкой на сообщение кабмина.

«Австралийские военные начнут вербовать некоторых граждан из других стран в попытке увеличить численность войск <...> Только люди из других стран — участниц партнерства по обмену разведданными Five Eyes, которые имеют постоянное место жительства в Австралии, будут иметь право на вступление [в армию]», — говорится в сообщении.

По словам министра обороны Австралии Ричарда Марлеса, этот шаг поможет улучшить ситуацию с нехваткой служащих в армии, передает агентство.

На данный момент численность военного персонала составляет около 63 тыс. человек. Как сообщило агентство, правительство Австралии намерено увеличить это число до 80 тыс. к 2040 году.

По данным WP, новозеландцы, которые проживают в Австралии не менее года, получат право на военную службу с июля 2024 года, а постоянные жители Соединенных Штатов, Великобритании и Канады смогут поступить на военную службу с января 2025 года.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в декабре 2022 года заявил о выделении $38 млрд на увеличение численности сил обороны страны на 18,5 тыс. человек до 2040 года.

Агентство Sky News указывало, что после увеличения численности силы обороны будут насчитывать до 80 тыс. человек. SBS приводило число до 100 тыс.